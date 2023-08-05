مفيدة شيحة : محمد منير وحميد الشاعري ولعوها على مسرح العلمين

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن مهرجان العالم علمين.



وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، إن عودة منير وحميد الشاعري في الحفلات من جديد شيء رائع، وعملوا تريند كبير من حفلتهم في مدينة العلمين الجديدة.

محمد منير وحميد الشاعري



وأضافت مفيدة شيحة، أن :"حفل بين الكابو ومحمد منير لم يحدث من قبل، وشيء في غاية الروعة وتوليفة رائعة في الحفلة، وهذه الحفلة نالت إشادة الملايين ، ومنير والشاعري ولعوها على المسرح، ومنير أكدت أن هذه الحفلة من اجمل حفلات حياته.

