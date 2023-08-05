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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل حفل محمد منير بالعلمين .. منة شلبي تنضم لـ " فرقة الموت "

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

فى ذكري وفاة ميرنا المهندس.. رحلة صعبة مع معاناة مرض السرطان

 

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة ميرنا المهندس ، والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ، بعد معاناه مع المرض .

ولدت ميرنا المهندس عام 1978، لعائلة لا صلة لها بالوسط الفني، وكان اسمها الحقيقي هو ميرنا عبدالفتاح محمد رجب.

 

طارق الشناوي: مرعي البريمو متراجع فنيا.. ولديه مشاكل في الإخراج والتمثيل والمونتاج
 

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي ان فيلم مرعي البريمو، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي متراجع فنيا بشكل كبير، وتصدره للإيرادات جاء بسبب ضعف الأعمال التي طرحت معه في نفس التوقيت.

وتابع الناقد الكبير طارق الشناوي في تصريحات خاصه لصدي البلد: الأفلام التي عرضت في موسم عيد الأضحي حصلت علي حظها من المشاهدة وأقبل الجمهور عليها وحققت إيرادات عالية مثل فيلمي بيت الروبي والبعبع ثم تم طرح فيلم محمد هنيدي لذلك حصد المركز الاول في الإيرادات، ولكن العمل متراجع فنيا، وعلى محمد هنيدي أن يراجع التفكير، وبعد فترة سيكون الإيراد مختلف .

 

محمد منير: لا بد من احترام أي ضيف سوداني موجود فى مصر

حرص الفنان محمد منير علي توجيه رسالة الي الشعب السوداني ، وذلك من خلال حفلته في مدينة العلمين .

حيث قال محمد منير : لا بد من احترام أى ضيف سوداني موجود معانا فى مصر، خاصة بعد المأساة الأخيرة التى عاشوها، وربنا يخلى مصر وشعبها". 

 

منة شلبي تنضم لـ أحمد عز في "فرقة الموت"

نضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، ومن المقرر البدء في تصويره خلال شهر سبتمبر المقبل . 

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف  صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد ان قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء . 

 

لفتة إنسانية.. حميد الشاعري يوجه الشكر لعمال البناء والنظافة

حرص الفنان الكبير حميد الشاعري علي توجيه تحية خاصة من على مسرح ارينا في اول حفل له ضمن مهرجان العلمين الجديدة لعمال البناء والنظافة والطرق على مجهودهم وعملهم لظهور هذا الصرح العملاق والمدينة الجميلة بافضل صورة.

حرص الفنان حميد الشاعري علي مشاركة الفنان محمد منير الغناء في حفلهما بمهرجان العالمين ، وسط تفاعل جماهيري كبير. 

 

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

حرص الفنان حميد الشاعري علي مشاركة الفنان محمد منير الغناء في حفلهما بمهرجان العالمين ، وسط تفاعل جماهيري كبير. 

وشارك حميد الشاعري الفنان الكبير محمد منير الغناء بحلم يا صاحبي ، ليشعلوا الاجواء وسط تصفيق حاد من الحاضرين . 

الفنانة ميرنا المهندس الفنان محمد منير الفنان محمد هنيدي الناقد الكبير طارق الشناوي طارق الشناوى

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أخبار الفن| تفاصيل حفل محمد منير بالعلمين .. منة شلبي تنضم لـ " فرقة الموت "

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