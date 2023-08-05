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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لفتة إنسانية.. حميد الشاعري يوجه الشكر لعمال البناء والنظافة

حميد الشاعري
حميد الشاعري

حرص الفنان الكبير حميد الشاعري علي توجيه تحية خاصة من على مسرح ارينا في اول حفل له ضمن مهرجان العلمين الجديدة لعمال البناء والنظافة والطرق على مجهودهم وعملهم لظهور هذا الصرح العملاق والمدينة الجميلة بافضل صورة. 

حرص الفنان حميد الشاعري علي مشاركة الفنان محمد منير الغناء في حفلهما بمهرجان العالمين ، وسط تفاعل جماهيري كبير. 

وشارك حميد الشاعري الفنان الكبير محمد منير الغناء بحلم يا صاحبي ، ليشعلوا الاجواء وسط تصفيق حاد من الحاضرين . 

وشهد حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاق الحفل.

 

ويشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء الحفل ، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

وكان قد بدأ الفنان محمد منير منذ قليل حفله بمهرجان العالمين، بعدما انتهي الفنان حميد الشاعري من فقرته خلال الدقائق الماضية . 

وحرص الفنان محمد منير علي بدء الحفل باغنيته الشهيرة الرزق علي الله ، وهو جالس علي الكرسي . 

 

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