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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: تأهيل الأئمة العشرة الأوائل بدراسات عليا أو بعثات بالخارج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخرج الدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف "دفعة الإمام حسن العطار" من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة "الصفوة" في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من السادة الوزراء.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي استهل مشاركته في الاحتفال بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح قاعة "الصفوة" بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن القاعة قدّمه اللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. مشيرا إلى أن فعاليات الاحتفال تضمنت تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبها عرض من رئيس فرع الدورات المدنية بالأكاديمية حول الموقف التدريبي الخاص بالدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف، "دفعة الإمام حسن العطار"، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتناول خلاصة بحث الدورة، إلى جانب ملخص باللغة الفرنسية، ثم فيلم عن إجازة البحث.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن برنامج الاحتفال شمل أيضا إلقاء أقدم الدارسين قصيدة شعرية، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن تقرير نجاح الدورة، ثم إعلان نتيجة التخرج وأداء الخريجين قسم التخرج، ليصدح الطفل محمد القلاجي بأنشودة دينية.

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ألقى كلمة أكد خلالها الحرص على إعداد جيل جديد من الدعاة المؤهلين علميًا وبدنيًا ووطنياً.. مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه السيد الرئيس في هذا الصدد لبناء شخصية وطنية سوية.

وعقب ذلك، وجه الرئيس السيسي بصعود الدارسين الحاصلين على المراكز العشرة الاولى بالدورة المنصة لتحيتهم وتوجيه التهنئة لهم، كما وجه الرئيس السيسي بدراسة مواصلة تأهيلهم بدراسات عليا، بما في ذلك دراسة إمكانية إيفادهم في بعثات تعليمية بالخارج. واختُتم الاحتفال بعزف السلام الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي قام قبيل مغادرته مقر الاحتفال بجولة تفقدية شملت قاعة الطعام الرئيسية وصالون كبار الزوار بقاعة "الصفوة" في الأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف الأكاديمية العسكرية المصرية رئيس مجلس الوزراء

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