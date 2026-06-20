الرئيس السيسي: ندرس إيفاد الأئمة المتفوقين في بعثات خارجية وإعداد نماذج مشرفة للشباب

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه لدراسة إيفاد عدد من الأئمة المتفوقين في بعثات تعليمية بالخارج، بهدف توسيع مداركهم العلمية والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الدعوة والثقافة والعلوم الإنسانية.

صناعة جيل جديد من الدعاة

وأكد الرئيس أن الهدف هو إعداد جيل من الأئمة الشباب يمتلك قدرات علمية وفكرية متميزة، ليكون نموذجًا مشرفًا لمصر في الداخل والخارج.

دراسة برامج تأهيل متقدمة

كما أشار الرئيس السيسي إلى إمكانية دراسة مسارات تدريبية وتعليمية جديدة للأئمة المتميزين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أقصى استفادة من الكفاءات الواعدة ويعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.