عودة مرتقبة .. نيمار جاهز للظهور الأول في كأس العالم 2026 أمام اسكتلندا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن النجم نيمار بات قريبًا من تسجيل ظهوره الأول في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اقترب من استعادة جاهزيته البدنية الكاملة عقب الفترة التي قضاها في التأهيل.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي عقب فوز البرازيل على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث أوضح أن نيمار سيواصل برنامجه التدريبي الخاص خلال الأيام المقبلة قبل الاندماج بشكل كامل مع الفريق.

وأشار مدرب السامبا إلى أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع حالة اللاعب، مؤكدًا أن الهدف هو تجهيزه بأفضل صورة ممكنة للمشاركة أمام اسكتلندا في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويعمل نيمار خلال الفترة الحالية على رفع معدلاته البدنية والفنية تمهيدًا للعودة إلى المباريات، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجنب أي مخاطر قد تؤثر على جاهزيته خلال الأدوار المقبلة من البطولة.

وتترقب الجماهير البرازيلية عودة قائدها إلى المستطيل الأخضر، لما يمثله من إضافة فنية كبيرة للخط الهجومي، إلى جانب الأسماء البارزة التي تضمها كتيبة السامبا في النسخة الحالية من المونديال.

ويعتلي المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب المغرب، ليصبح على أعتاب حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 قبل خوض الجولة الأخيرة.