قبل صدام نيوزيلندا.. أرقام تاريخية تمنح الفراعنة الأفضلية في كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره النيوزيلندي فجر الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام بلجيكا بنتيجة 1-1 فيما تعادلت نيوزيلندا مع إيران بنتيجة 2-2، لتزداد أهمية المواجهة المقبلة بالنسبة للمنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

مجموعة متوازنة وصراع مفتوح

ويتواجد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران حيث يختتم الفراعنة مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام المنتخب الإيراني.

تفوق مصري في المواجهات المباشرة

تشير الأرقام إلى أفضلية واضحة للمنتخب المصري في المواجهات السابقة أمام نيوزيلندا، بعدما نجح الفراعنة في الفوز بالمباراتين الأخيرتين بين المنتخبين بنتيجة 1-0، وكان آخر انتصار خلال النسخة الأولى من سلسلة مباريات "فيفا" الودية قبل عامين.

وبدأت المواجهات بين المنتخبين في يوليو 1999 خلال بطولة ودية أقيمت في المكسيك، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل 1-1 في مكسيكو سيتي، قبل أن يحقق منتخب مصر الفوز في المباراة الثانية بمدينة جوادالاخارا.

البحث عن أول انتصار مونديالي

ويدخل المنتخبان المباراة بطموح مشترك يتمثل في تحقيق أول انتصار في تاريخهما ببطولات كأس العالم، إذ خاض منتخب نيوزيلندا 7 مباريات سابقة في المونديال تعادل في 4 وخسر 3 بينما لعب منتخب مصر 8 مباريات تعادل في 3 وخسر 5.

كما تمثل المواجهة حدثا تاريخيا كونها الأولى التي تجمع منتخب مصر أو نيوزيلندا بمنافس من اتحاد قاري مختلف في نهائيات كأس العالم.

نيوزيلندا.. منتخب التعادلات والإثارة

وتكشف الإحصائيات عن ميل منتخب نيوزيلندا لتحقيق التعادلات، بعدما انتهت آخر أربع مباريات خاضها في كأس العالم بنتيجة التعادل.

كما شهدت ست مباريات من أصل سبع خاضها المنتخب الأوقياني في المونديال تسجيل أهداف، في دلالة واضحة على الطابع الهجومي والإثارة التي تميز مبارياته.

في السياق ذاته، دخل المدافع مايكل بوكسال تاريخ الكرة الأوقيانية بعدما أصبح أكبر لاعب من القارة يشارك في كأس العالم، عقب ظهوره أمام إيران بعمر 37 عاما و301 يوما.

أرقام إيجابية تدعم الفراعنة

من جانبه، استعاد المنتخب المصري نغمة النتائج الإيجابية في كأس العالم بعد تعادله مع بلجيكا، ليحقق أول نقطة له في البطولة منذ التعادل السلبي أمام جمهورية أيرلندا في مونديال إيطاليا 1990.

وتؤكد الأرقام أن مباريات مصر في كأس العالم غالبا ما تشهد أهدافا، إذ انتهت 7 من أصل 8 مباريات خاضها الفراعنة في المونديال بتسجيل هدف واحد على الأقل.

قوة هجومية وصلابة دفاعية

ويمتلك منتخب مصر ميزة هجومية بارزة بعدما نجح في افتتاح التسجيل خلال آخر مباراتين خاضهما في نهائيات كأس العالم.

كما يحافظ الفراعنة على رقم مميز يتمثل في عدم التأخر في نتيجة الشوط الأول خلال جميع مبارياتهم السابقة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال وهو ما يعكس الصلابة والانضباط التكتيكي للمنتخب على مدار مشاركاته التاريخية.