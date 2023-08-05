فى ذكري وفاة ميرنا المهندس.. رحلة صعبة مع معاناة مرض السرطان

تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة ميرنا المهندس ، والتى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ، بعد معاناه مع المرض .

ولدت ميرنا المهندس عام 1978، لعائلة لا صلة لها بالوسط الفني، وكان اسمها الحقيقي هو ميرنا عبدالفتاح محمد رجب.

أصبح اسمها الفني هو "ميرنا المهندس" نسبة إلى المخرج حسين حلمي المهندس الذي ساهم في دخولها مجال الإعلانات وهي في سن صغيرة.

بدأت ميرنا حياتها الفنية في التاسعة من عمرها من خلال الإعلانات التليفزيونية، وكانت تتميز بجمالها الهادئ وشقاوتها، وكان قد توقع لها مخرج أحد إعلاناتها أن تكون ممثلة قوية.

قدمت ميرنا المهندس العديد من الأعمال الناجحة في بدايتها بمرحلة التسعينات كان أبرزها مسلسل "ساكن قصادي" الذي لعبت فيه دور ابنة الفنان عمر الحريري وسناء جميل، وشاركت في مسلسلات منها أرابيسك ويوميات ونيس، وأهالينا وغيرهما.

و شاركت في فوازير عمو فؤاد، ومسلسل بنات أفكاري مع الراحل محمود مرسي، وظهرت مع نجوم كبار منهم يسرا في أحلام عادية، ومحمود عبد العزيز في مسلسل محمود المصري.

تعددت مشاركات الفنانة ميرنا المهندس فى السينما، وقدمت أفلام مثل "أيظن"، و"العيال هربت"، و"عبدة مواسم" .

في عام 2004، ظهرت ميرنا المهندس، في برنامج "دعوة خاصة جدًا" تحدثت فيه عن رحلتها مع المرض، لافتة إلى أنها حصلت على تشخيص خاطئ لما تعانيه في مصر، بعدما قال الأطباء إنها تعاني "ديزونتاريا" وكانت تحصل يوميا على 12 قرصاً يحتوي على مادة الكورتيزون، كما كانت تحصل على 6 حبات كمضاد حيوي.



انخفاض وزنها لـ 35 كيلو

وهذه الأدوية كانت تسبب في امتناعها عن تناول الطعام مع الشعور بالإكتئاب الحاد، حتى وصل وزنها إلى 35 كيلو جرام، لتتوجه بعدها إلى ألمانيا، لكن الطبيب رفض إجراء جراحة لها، بعدما أكد أن نسبة نجاحها ستكون 1% فقط.



عادت ميرنا إلى مصر وهي مستسلمة للمرض وتنتظر الموت، لافتة إلى أن المرض الذي أصيبت به كان أشد خطراً من السرطان، خاصة وأنه يعتمد على كون الإنسان حساس أم لا، وهو ما كانت تتمتع به بشكل كبير.



ثم توجهت "ميرنا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة للبحث عن علاج، وبالفعل أجرت جراحة استأصلت فيها نصف القولون، وفي جراحة أخرى بلندن استأصلت النصف المتبقي.



رحيل ميرنا المهندس

وعاشت ميرنا المهندس أصعب لحظات حياتها، أثناء تجربة المرض التي مرت بها، وفي الخامس من أغسطس عام 2015، كان الوسط الفني على موعد مع صدمة حزينة، بعدما غيب الموت الفنانة ميرنا المهندس، بعد رحلة طويلة مع المرض، فرغم رحيل الفنانة ميرنا المهندس فى سن صغير وفى عز شبابها، إلا أنها تركت أعمال كثيرة للغاية سيظل الجمهور يتذكرها من خلالها.