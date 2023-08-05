نصيحة ذهبية .. كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع التيار؟

كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية من انقطاع الكهرباء؟ .. يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حماية أجهزتهم الكهربائية من التلف وتكبدهم خسائر مالية كبيرة في ظل انقطاع الكهرباء.

ووفقا للجداول الزمنية التي سبق وأعلنت عنها الحكومة، يتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة، يتم تحديدها وفقا للجدول الزمني والتي تختلف من منطقة لأخرى.

لماذا تتلف الأجهزة وقت انقطاع الكهرباء؟

لا تتلف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عادةً عند انقطاع التيار الكهربائي، بل قد يحدث هذا عند عودة التيار، لأنه يكون في بعض الأحيان متذبذبًا وغير مستقر؛ فقد يكون الجهد مرتفعًا أو منخفضًا عن المقدار المثالي (220 فولت في مصر).

في حال كان الجهد منخفضًا، وهو ما يمكن ملاحظته من ضعف إضاءة اللمبات الكهربائية عقب عودة التيار، فإن هذا يعني وجود خطر جسيم على الأجهزة الكهربائية التي بها مواتير مثل الثلاجة والتكييف وغيرها، بحسب الدكتور محمود جيلاني، أستاذ الكهرباء بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

والسبب في احتمالية تلف هذه الأجهزة في حال انخفاض جهد الكهرباء هو أنها أجهزة طاقة ثابتة، فإذا انخفض الجهد عليها فسيرتفع التيار فيها، وما لم تكن مزودة بأجهزة وقاية دقيقة فستحترق ربما خلال "دقائق معدودة".

أما في حال كان جهد الكهرباء مرتفعًا، وهو ما يمكن ملاحظته من توهج إضاءة اللمبات الكهربائية أكثر من العادة عقب عودة التيار، فإن هذا قد يتسبب خلال ثواني في تدمير كل الأجهزة الكهربائية بالمنزل سواء كان بها موتور أم لا، وسواء كانت تعمل أم مغلقة بالريموت وليس عن طريق فصل التيار بالكامل عنها، بحسب جيلاني.

كيف تحمي أجهزتك الكهربائية؟

توفر القواطع الكهربية (مفاتيح الكهرباء) الموجودة في لوحات توزيع الكهرباء درجة من الحماية للأجهزة الكهربائية في حالة ارتفاع الجهد، حيث تقوم بفصل التيار عن المكان، لكن المشكلة أن هذه القواطع قد لا تقرأ المشكلة في حال وجود تذبذب في التيار، وقد لا تفصل بالسرعة الكافية قبل تلف الأجهزة، كما أنها تقطع الكهرباء عن كامل المكان.

ينصح مهندسو الكهرباء من يملكون القدرة المالية بتركيب جهاز "Voltage stabilizer مثبت الجهد" في لوحة توزيع الكهرباء، وهو جهاز يعمل على توفير جهدًا ثابتًا (220 فولت) بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث في الجهد الكهربائي سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا.

هناك أيضًا أجهزة "Voltage stabilizer مثبت الجهد" يمكن استخدامها داخليًا في المنزل، عبر توصيلها في قبس الكهرباء وتوصيل الأجهزة الكهربائية غالية الثمن بها لكي يوفر لها جهدًا ثابتًا يحميها من التلف.

في حال عدم القدرة على شراء جهاز ستابليزر، فالنصيحة الأهم هي نزع فيش كافة الأجهزة الكهربائية فور انقطاع الكهرباء، وعدم إعادتها سوى بعد عودة التيار بفترة والتأكد من أنه مستقر وغير متذبذب سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

في حال لم تكن الأجهزة الكهربائية مفصولة وعاد التيار مرتفعًا، فالنصيحة هي الإسراع بفصل الكهرباء عن كامل المنزل عبر المفتاح العمومي.