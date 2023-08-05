كفر الشيخ.. تنمية المهارات الحركية لأطفال مركز الفنون والإبداع بسيدي سالم

ينظم مركز الفنون والإبداع بسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، لاحتواء طاقاتهم الإبداعية إلى جانب البرامج الرياضية للياقة البدنية ضمن خطة عمل مراكز الفنون والإبداع بمحافظة كفر الشيخ وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مكتب قادرون باختلاف بالمديرية يعكف على إعداد برنامج لتنمية المهارات الفنية والرياضية مصمم خصيصا ليتناسب وقدراتهم البدنية ليحقق أهداف البرنامج مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية وتشجيع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة على تحدي الإعاقة وتفريغ الشحنة الانفعالية.

تقدم مراكز الفنون والإبداع خدماتها بالمجان بمراكز شباب سيدي سالم وكفر الشيخ وقبريط إلى جانب خدمات دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا التي تقدم من خلال مراكز شباب كفر الشيخ وسيدي سالم للتخاطب وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب القادرون باختلاف.