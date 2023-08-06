5 طرق لحماية سيارتك من حرارة الصيف .. تفاصيل

هناك الكثير من النصائح الخاصة بقائدي السيارات وتحديدًا في فصل الصيف، والتي يترتب عليها توفير الكثير من سبل الحماية لهم ولسياراتهم، حيث تتعدد النصائح الفنية في العموم والتي لها علاقة الصيانات الدورية، وكفاءة المنظومة الفنية، ولكن تبقى نصائح فصل الصيف ذات طبيعة خاصة.

5 طرق لحماية سيارتك من حرارة الصيف

5 طرق لحماية سيارتك من حرارة الصيف

يجب أن تخلي سيارتك تمامًا من اي مواد قابلة للاشتعال، مثل ولاعات المدخنين التي تحتوي على غاز مسال، والكحوليات، بالاضافة إلى المعطرات، والزجاجات التي تحمل علامة "قابل للاشتعال".

من الافضل أن تقوم بفتح الزجاج قليلاً لاجراء عملية تنسيم داخلي للمقصورة، ولكن يجب أن تكون هذه العملية في نقطة امنه لتجنب محاولات السرقة.

اختار المكان المناسب لاصطفاف سيارتك، ومن الافضل أن تكون داخل احد الجراجات الارضية أو المغطاة، لحماية الطلاء الخارجي من مشكلات تغير اللون، أو ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، واستخدام غطاء مخصص للحماية.

5 طرق لحماية سيارتك من حرارة الصيف

يجب أن لاتملئ خزان الوقود الخاص بسيارتك لاخره، لتجنب تأثير درجات الحرارة، والتي ربما تؤدي إلى مشكلات كبيرة تصل لاحتراق السيارة.