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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ تغذية: شرب كميات كبيرة من الماء خلال ساعة يمثل خطر على الكلى.. فيديو

شرب المياه
شرب المياه

حذر الدكتور هاني جبران أستاذ التغذية، من شرب كميات كبيرة من الماء، خاصة بعد وفاة سيدة أمريكية جراء شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة.

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فوائد شرب المياه وأضرار نقصها بالجسم .. استشارية تغذية علاجية توضح

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أستاذ تغذية يوضح فوائد شرب المياه في فترة الامتحانات والحر


حذر الدكتور هاني جبران، أستاذ التغذية، من شرب كميات كبيرة من الماء، خاصة بعد وفاة سيدة أمريكية جراء شربها 2 لتر من المياه في 20 دقيقة.

 

وقال الدكتور هاني جبران، أستاذ التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "شرب كميات كبيرة من الماء خلال ساعة يمثل خطر على الكلى"، لافتا: "الكلى لا تستطيع أن تفرغ كميات المياه الكبيرة مرة واحدة لأنها تفرغ لتر واحد في الساعة".

 

وأضاف الدكتور هاني جبران، أستاذ التغذية،: "شرب 2 لتر أو 3 لتر خلال ساعة واحدة خطر، ولابد من شرب 3 لتر على مدار اليوم وليس خلال ساعة واحدة".
 

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