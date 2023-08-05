متحدث الأوقاف يكشف أسباب حريق مبنى الوزارة| وحقيقة سرقة بعض محتوياتها ..فيديو

قال عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه لا يوجد خسائر بشرية أو إصابات بعد الحريق الذي نشب صباح اليوم بمبنى وزارة الأوقاف.

وأضاف عبد القوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن حجج الوقف والمستندات، التي لم تنقل آمنة تمامًا من الحريق، موجهًا رسالة شكر لرجال الحماية المدنية ولجهودهم وسرعة تحركهم في التعامل مع الحريق.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الفحص الفني والأدلة الجنائية أكدت ان الحريق نشأ بسبب ماس كهربائي في التوصيلات بغرفة التكييف بغرفة السيرفرات في الطابق الأول والغرفة احترقت والنيران امتدت من بعض محتويات الطابق الأول للطابق الثاني.

وتابع، أن الحجج المتبقية وبعض المستندات آمنة تمامًا والآن جار حصر التلفيات المادية بالمبنى، موضحًا أن المبنى فارغ ولا يوجد به أي عنصر بشري لأننا انتقلنا انتقال كلي للعاصمة الإدارية الجديدة بداية من اول يوليو الماضي .



حقيقة سرقة بعض محتويات وزارة الأوقاف

حقيقة سرقة بعض المحتويات من الوزارة

وكشف حقيقة سرقة بعض المراوح والمحتويات من الوزارة، أكد أنه لوكان هناك أي حادث سرقة لكانت الوزارة أصدرت بيانًا في وقتها لأن أفراد الأمن موجودة بالمبنى حتى هذه اللحظة.