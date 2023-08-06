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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل دعم مؤسسة أبو العينين للاعبة منة الله عصام الدين.. فيديو

دعم مؤسسة أبو العينين
دعم مؤسسة أبو العينين للاعبة منه الله عصام الدين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل دعم مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اللاعبة «منه عصام عصام» من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأدوات والمعدات الرياضية اللازمة لها.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي أول شخص داعم للرياضيين خاصة الأبطال من ذوي الإعاقة.

وأضاف أحمد موسى، أن مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية «مصطفى عزت» ذهب لـ الاعبة منه الله عصام الدين، وتم أخذها لشركة رياضية وجلب كافة الأدوات والمعدات الرياضية.

ومن جانبه قال مصطفى عزت، أن اللاعبة منه الله عصام الدين حصلت على 12 ميدالية ذهبية، لذا المؤسسة لم تتوانى للحظة لدعم اللاعبة لكي تستكمل مسيراتها الرياضية الحافلة بالميداليات.

وأضاف مصطفى عزت لكاميرا برنامج على مسئوليتي، أن مؤسسة أبو العينين منذ 40 عاما تقدم خدماتها للصالح العام وخدمة الوطن.

ومن جانبها عبرت اللاعبة منه الله عصام الدين عن سعادتها البالغة، موجهة الشكر إلى الرئيس السيسي والتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين والنائب محمد أبو العينين، والحاجة سمية أبو العينين، بسبب دعمهم لها.

وقالت منه الله عصام لكاميرا برنامج على مسئوليتي، :«شكرا لمؤسسة أبو العينين لإيمانها بقدراتي وتقديمها الدعم اللازم لي، أريد مواصلة التتويج بالبطولات وأسعى للفوز بـ12 ميدالية مستقبلا». 

أبو العينين مؤسسة ابو العينين منة الله عصام الدين أحمد موسى صدى البلد الرئيس السيسي ذوي الإعاقة

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