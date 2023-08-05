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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يدعمان اللاعبة منة الله عصام بمعدات رياضية

صدى البلد

عرض الإعلامي احمد موسى، تقريرا عن دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة أبو العينين للعمل الخيري للاعبة منة الله عصام بأدوات ومعدات رياضية.

جاء ذلك في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ".

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وأوضح التقرير أن اللاعبة منة الله عصام تحدت الصعاب بالتفوق في رياضة القوس والسهم رغم فقدانها للبصر ، وحصلت على العديد من البطولات.

وتابع التقرير أن مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني قدما الدعم للاعبة منة الله عصام ، وقاما بتكريمها.

وقال مصطفى عزت مدير مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي في التقرير :"  الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني يهتمون بكل المتفوقين رياضيا وعلميا ".

ومن جانبها قالت منة الله عصام :" أشكر الرئيس السيسي والتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين الخيرية على تقديمهم الدعم لي ".

 وأضافت منة الله عصام:" أشكر النائب محمد أبو العينين على تقديمه الدعم لي وتوفير مستلزمات ومعدات رياضية لي ".

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