زيلينسكي يؤكد في اجتماع جدة على العمل لوضع صيغة مقترحة للسلام.. والجزائر ترفض "بشكل قاطع" التدخل عسكريا في النيجر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان حرصهما على مواصلة التنسيق على جميع المستويات

السيسي وعاهل البحرين يبحثان بمدينة العلمين تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة

الرئيس الجزائري: نرفض "قطعاً" أي تدخل عسكري في النيجر

رئيس وزراء النيجر المعزول: أمن الرئيس بازوم بيد "إيكواس"

إسرائيل.. تجدد المظاهرات احتجاجا على خطة التعديلات القضائية

السعودية ترفع معظم أسعار النفط لآسيا في سبتمبر المُقبل

عملية إطلاق نار في تل أبيب ومقتل المنفذ

ميدفيديف: موسكو ستقصف الموانئ الأوكرانية مرة أخرى



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية، فيما تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك؛ سعياً نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏

وذكرت "الأنباء" أن السيسي التقى أيضًا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شدد على أن الجزائر ترفض "قطعاً" أي تدخل عسكري في النيجر. وأشار خلال مقابلة، مساء السبت، مع تلفزيون النهار المحلي، إلى أن "أي تدخل سيشعل منطقة الساحل"، مضيفًا "نحن مستعدون لمد يد المساعدة للنيجر، والجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".

وذكرت "القبس" أن المظاهرات، في إسرائيل تجددت للأسبوع الـ 31 على التوالي؛ احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تنوي حكومة اليمين الائتلافي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرارها بإجماع أغلبية أعضاء الكنيست. وشارك نحو 120 ألف إسرائيلي في المظاهرة الرئيسية وسط تل أبيب عند ميدان "كابلان" وجوانب طريق "أيالون" الرئيسي، بحسب المعارضة الإسرائيلية ومنظمي الاحتجاجات.

وقالت "الوطن" إن شركة "أرامكو" النفطية العملاقة المملوكة للسعودية قالت في بيان اليوم السبت، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في شهر سبتمبر المُقبل، بواقع 30 سنتا للبرميل عن شهر أغسطس الجاري، إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وأشارت "الأنباء" إلى أن أحد طواقم مراقبة بلدية تل أبيب أصيب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع "مونتيفيوري" من قبل مسلح فلسطيني أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتله بعد إصابته بطلق ناري مكان الحادثة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، بأنها "تلقت بلاغا حول عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن إصابة شخص، وجرى نقله لتلقي العلاج".

دوليًا، قالت "الراي" إن رئيس وزراء النيجر المعزول، أومودو مجمدو، أكد أن الرئيس النيجيري محمد بازوم محتجز بدون مياه أو كهرباء"، وأكد أن "أمن الرئيس هو أمر بيد إيكواس". لكنه عبّر عن تمسكه بالأمل في أن تنجح الديبلوماسية في إنهاء الانقلاب وعودة الأمور في البلاد إلى ما كانت عليه.

وقالت "الوطن" إن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، ألمح إلى أن موسكو ستشن مزيدا من الضربات على الموانئ الأوكرانية؛ ردا على هجمات نفذتها كييف على سفن روسية في البحر الأسود، وهدد بالتسبب في "كارثة بيئية" لأوكرانيا.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن وفد بلاده يعمل في اجتماع لمستشاري قادة الدول في جدة بالمملكة العربية السعودية على وضع صيغة مقترحة للسلام. وتابع قائلاً: "رغم أن 42 دولة تشارك في الاجتماع من قارات مختلفة.. لكن الجميع متحدون على أن يكون للقانون الدولي الكلمة العليا".

وأضاف أن من المهم جداً أن تجري مفاوضات ثنائية مع الشركاء على هامش الاجتماع في جدة، مشدداً على أهمية "استعادة النظام الذي يرتكز على القانون الدولي والذي انتهكه العدوان الروسي".