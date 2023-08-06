أصبحت منبوذة.. القصر الملكي يتجاهل ميجان ماركل في عيد ميلادها|ما القصة؟

يتبع القصر الملكي البريطاني تقاليد غير رسمية لكنها منتظمة منها أن يهنئ أفراد العائلة المالكة بعيد مولدهم من خلال منصاته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات رقيقة وبسيطة، الأمر الذي لم يحدث هذا العام مع ميجان ماركل زوجة الأمير هاري الابن الأصغر لملك بريطانيا.

واحتفلت ميجان ماركل بعيد مولدها أمس الجمعة، بينما لم يصدر القصر الملكي تهنئة عكس ما حدث وهنئها العام الماضي، ما اعتبره البعض على مواقع التواصل أن القصر أصبح يعتبر الشقيق وزوجته خارج العائلة رسميا.

وتعاني الأسرة الملكية البريطانية انشقاق كبير بينها وبين الأمير هاري منذ أن غادر القصر وسافر للعيش مع زوجته ميجان في امريكا وبدأ كتابة سيرته الذاتية التي تتمحور في الهجوم على عائلته واتهامها بالانحياز للأمير وليام على حسابه.

ميجان تتهم الملكة بسوء معاملتها

وكانت ميجان ماركل قد اتهمت الملكة الراحلة اليزابيث الثانية بسوء معاملتها وابنها في عدة مواقف لكن القصر لم يرد على ايا من الاتهامات وفضل التزام الصمت.