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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حفل إليسا وتامر عاشور.. وكليب سمية الخشاب

إليسا وتامر عاشور
إليسا وتامر عاشور

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن تامر عاشور وإليسا وسمية الخشاب

 

 

تخطى مليون مشاهدة خلال 24 ساعة..إشادات بكليب إركب على الموجة لسمية الخشاب


تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية كليب "اركب على الموجة"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت خلال 24 ساعة من طرحها المليون مشاهدة


إليسا على مسرح العلمين الجديدة: بحب مصر من قلبي

أكدت النجمة إليسا، خلال حفل مهرجان العلمين، أن مهرجان العالمين الجديدة عالمي، مضيفة “سعيدة بتواجدي معاكم وبحبكم من كل قلبي وبحب مصر


أول تعليق من تامر عاشور بعد حفله بالعلمين الجديدة

عبر النجم تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.


ذكرى رحيل سناء مظهر.. استشهد زوجها وهذا اسمها الحقيقي

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سناء مظهر التي فارقتنا عن عمر 86 عاما، بعد سنوات من اعتزالها التمثيل، والاكتفاء برعاية أسرتها والابتعاد عن الأضواء

تامر عاشور إليسا سمية الخشاب

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