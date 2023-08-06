أخبار الفن| حفل إليسا وتامر عاشور.. وكليب سمية الخشاب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن تامر عاشور وإليسا وسمية الخشاب



تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية كليب "اركب على الموجة"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت خلال 24 ساعة من طرحها المليون مشاهدة

أكدت النجمة إليسا، خلال حفل مهرجان العلمين، أن مهرجان العالمين الجديدة عالمي، مضيفة “سعيدة بتواجدي معاكم وبحبكم من كل قلبي وبحب مصر

عبر النجم تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة سناء مظهر التي فارقتنا عن عمر 86 عاما، بعد سنوات من اعتزالها التمثيل، والاكتفاء برعاية أسرتها والابتعاد عن الأضواء