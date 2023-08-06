تخطى مليون مشاهدة خلال 24 ساعة..إشادات بكليب إركب على الموجة لسمية الخشاب

أغنية الصيف

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية كليب "اركب على الموجة"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت خلال 24 ساعة من طرحها المليون مشاهدة.

ونالت سمية الخشاب العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد طرحها كليب"اركب على الموجة"، وكان من أبرز التعليقات الكيب لطيف والأداء رائع، وانتي فنانة شاملة، فنانة جميلة وروحها حلوة وطبيعية جدا، اجمد اغنيه في الصيف دا، سميه عسل وقمر واغنيه حلوه وروحها حلوه ودمها خفيف، الاغنية تحفة طاقة ايجابية، أجمل فنانة عربية وجهها طبيعي، حتكسرين الدنيا، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بالاغنية واداء سمية الخشاب.

من جانبها، قالت سمية الخشاب، في بيان صحفي، إن بلال صبري منتج فيلمها الجديد "التاروت"، هو الذي عرض عليها الأغنية، ووجدتها مناسبة جدا لها، وقررت تقديمها في الوقت الحالي، خاصة في ظل تحمسه الشديد لها وان تقوم بتقديمها، واتوجه بالشكر له لكل الدعم الذي قدمه لنا لتظهر الأغنية بهذا الشكل وتحقق هذا التفاعل الكبير.



وتعد أغنية "اركب على الموجة" لـسمية الخشاب أحدث أعمالها التي تشكو فيها من حر الصيف ورغبتها في السفر إلى الشواطئ لذا تم تصويرها في العين السخنة، وهي من كلمات تايسون وأمير شيكو، ألحان الباور العالي، توزيع كريم تايسون وموزة الباور العالي، والفيديو كليب من إخراج إبرام نشأت.



وتتضمن كلمات أغنية «اركب على الموجة» الآتي: اركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، واركب على الموجة، هاعمل هوجة واركب على الموجة».

يشار إلى، أن آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها في فيلم التاروت حيث نتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدرو العرض السينمائية، وتدور أحداثه في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

ويشارك سمية الخشاب في بطولة فيلم «التاروت» عدد كبير من النجوم، أبرزهم، رانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي.