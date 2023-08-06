صافرات الإنذار تدوي وأوكرانيا تعلن حالة التأهب في 7 مقاطعات..ماذا يحدث؟

وجهت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية تحذير من غارات جوية أو ضربات صاروخية روسية في مقاطعات بولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك، وكيروفوغراد وغيرها في أوكرانيا.



وأكدت وسائل إعلام أوكرانية سماع صفارات الإنذار في كييف.

وعلي أثرها تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 7 مقاطعات أخرى في أوكرانيا مساء السبت.

كان قد قال مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إن النيران اندلعت في سقف خشبي لمبنى جامعي في المدينة عقب قصف أوكراني حدث أمس السبت.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية عبر تلجرام: «نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة»، وفقاً لوكالة “ رويترز”.

