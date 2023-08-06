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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوليبا يحث على تسليح أوكرانيا بطائرات إف -16 بعد هجوم روسيا الصاروخي

كوليبا
كوليبا


استغلت أوكرانيا الهجمات الروسية الأخيرة لتطالب بالحصول على طائرات مقاتلة، وعدت بعض الدول الغربية بتقديمها، لكن أمريكا لم تكن من ضمن تلك الدول، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

طالب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ردا على الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته القوات المسلحة الروسية على أوكرانيا، بدعم بلاده جويا.
وأطلقت روسيا وابلًا آخر من الصواريخ على أوكرانيا يوم السبت. 
وقال كوليبا :"روسيا لن تتوقف. يجب أن يركز المجتمع العالمي على فرض سلام عادل ودائم، وتسليح أوكرانيا ، بما في ذلك طائرات F-16 ، لحماية السماء ، وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية".

شن الروس ضربة صاروخية مكثفة على أراضي أوكرانيا بصواريخ جوية وبحرية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136/131.

 

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