نائب يلتقي أشرف صبحي لمناقشة طلبات قطاعي الشباب والرياضة بمنوف والسادات

التقى النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان الدكتور أشرَف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة عدد من القضايا والطلبات الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة بدائرة ( منوف – سرس الليان – السادات ) ورفع كفاءة وتطوير بعض مراكز الشباب ، وصيانة مركز شباب الإخماس ورفع كفاءته وتطوير المبنى لخدمة شباب القرية والصالح العام ، وكذلك توفير دعم مالى لنادى منوف الرياضى حيث أن النادى يلعب بالدرجة الثالثة ولا توجد له أي موارد مالية.

وقد جاء هذا فى ضوء نشاط النائب أحمد أبو زيد وتفاعله مع قضايا ومطالب المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم كافة أوجه الدعم للأهالي.

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