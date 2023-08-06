بعد شائعات التغيير داخل الأهلي.. رسالة نارية من مترجم كولر: ما بتعرفوش تفرحوا

وجه خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، رسالة نارية بعد شائعات وجود تعديلات في الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب الجوادي عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”:" من أفضل ما قاله كولر: أنتم ما بتعرفوش تفرحوا وفي كل فرح تعملوا نكد".

وأضاف:" كنت فرحان أوي بموسم تاريخي أسطوري وناوي أكتب عن تجربة هي الأروع في حياتي لأجدني مضطرا ان أصرخ: لوووو سمحتم بطلوااااااا اشاعات و جري وراء اخبار كلها كذب".

وأضاف:" كل ٥ دقائق خبر كاذب عن رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي.. بطلوووووووا اشاعات ونشر اشاعات كاذبة.. توقفوا عن التنكيد على نفسكم ... لو سمحتم".

يذكر أن النادي الأهلي أعلن الجمعة الماضي إقالة سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة، وعين خالد بيبو خلفا له.