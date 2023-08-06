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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحلة الكبرى خلال جولة صباحية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية حاليا بمدينة المحلة الكبرى في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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كما  تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير النفق السفلى بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة الكبرى ومتابعة الأعمال الجارية به طبقا للمواصفات الفنية، والتي تشمل إعادة تأهيله وتجديد شبكة تصريف مياه الأمطار به والتأكد من كفاءتها العملية، كما تشمل أعمال التطوير تركيب طبقة من البازلت بعد إنهاء تنفيذ الأعمال الميكانيكية والعزل بأرضية النفق لحمايته من أي تسريب للمياه.

وتفقد محافظ الغربية أيضا كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش، والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

وامتدت جولة رحمي بمدينة المحلة الكبرى لتفقد أعمال تطوير موقف السيارات، والتي تشمل توسعة الموقف وإعادة تأهيله بشكل حضاري وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به.

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ووجه محافظ الغربية خلال زيارته رؤساء أحياء أول وثان المحلة الكبرى بمتابعة تنفيذ خطط الرصف بشوارع المدينة وفق المواصفات والاشتراطات الفنية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس حي أول المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة الكبرى.

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