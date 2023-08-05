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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع انطلاق المرحلة الأولى.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مكتب التنسيق

مكاتب التنسيق بجامعة
مكاتب التنسيق بجامعة طنطا

أجرى الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم جولة تفقدية لمكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، في أول أيام استقبال طلاب المرحلة الاولى للثانوية العامة بشعبها المختلفة، وفقا للحد الادنى المحدد، بحضور الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية والدكتور أسامة غنيم مدير مركز  الخدمة العامة للحاسبات والتكنولوجيا بالجامعة.

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اطمأن نائب رئيس الجامعة  على جاهزية مكتب التنسيق بالجامعة لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في انهاء أعمال تسجيلهم رغباتهم، مشيداً بجهود العاملين على مكتب التنسيق في توفير كل سبل الدعم للطلاب، مؤكداً أن مكاتب التنسيق بالجامعة تعمل يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

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وحرص د. حسين على استطلاع أراء الطلاب حول الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتخصيص فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المدربين على أعلى مستوى لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، والتدخل لحل أية مشاكل فنية قد تطرأ أثناء التسجيل الإلكتروني.

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وأضاف الدكتور محمد النمر أن اليوم شهد اقبال من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، بمبنى الخدمات الاليكترونية والمعرفية بالمجمع الطبي، ومعامل كلية الصيدلة، موضحاً أن فريق العمل يعمل على الرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، وتلبية جميع رغباتهم وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

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IMG-20230805-WA0017
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