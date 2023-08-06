بعد إصابته في حادث .. محافظ شمال سيناء يطمئن على صحة مدير "نخل التعليمية"

قام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بزيارة عز عزازي، مدير إدارة نخل التعليمية أثناء تلقيه العلاج في مستشفي العريش العام إثر إصابته في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء.



كما قام المحافظ، بزيارة اشرف ابو شعيره شقيق عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ ورفح ابراهيم ابو شعيره، أثناء تلقيه العلاج في المستشفي، بعد تعرضه لوعكه صحية، ولم يتمكن المحافظ من زيارة سالم عبد المحسن سالم، سائق بإدارة نخل التعليمية، لوجوده في قسم العناية المركزة.



ووجه المحافظ ، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمصابين، متمنيا سرعة وتمام الشفاء العاجل لهم.



وكان مدير الإدارة التعليمية في نخل وسائقه قد تعرضا لحادث تصادم بين السيارة التي يستقلونها وسيارة نقل أثناء سيرهما على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

فيما تم نقل شقيق عضو مجلس النواب بالشيخ زويد الي المستشفي بعد تعرضه لوعكه صحية.