هروب دب من قفص شحن داخل طائرة عراقية في مطار دبي

أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق في كيفية هروب دب من صندوقه على متن طائرة عراقية، كان من المقرر أن يغادر مطار دبي، مما تسبب في استياء الركاب من التأخير وإثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس، قالت الخطوط الجوية العراقية، أمس السبت، إنها ليست السبب في هروب الدب، وأن طاقم الطائرة عمل مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أرسلت متخصصين لتخدير الحيوان وإزالته من الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبطان الطائرة وهو يعتذر للركاب عن تأخير الإقلاع يوم الجمعة الماضي بسبب هروب الدب من قفصه في عنبر الشحن.

وقالت الخطوط الجوية العراقية إن إجراءات نقل الدب تمت وفق القانون والإجراءات والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وبحسب شركة الطيران، تم نقل الدب من بغداد إلى دبي. وقال شخص تحدث في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرة تأخرت ساعة عن رحلتها إلى بغداد، وأنه طُلب من الركاب النزول حتى يتم حل المشكلة.

وأكد مسؤول في الخطوط الجوية العراقية لوكالة أسوشيتيد برس، الأحد، نقل الدب إلى العاصمة العراقية. ورفض المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث عن الأمر علنًا، ذكر اسم مالك الحيوان.

وأصبحت تربية الحيوانات المفترسة كحيوانات أليفة في العراق - وخاصة في بغداد - تحظى بشعبية بين الأثرياء.

وكافحت السلطات لتطبيق الأحكام القانونية لحماية الحيوانات البرية.

وكانت شرطة بغداد قد دعت المواطنين في السابق إلى مساعدة السلطات في منع إطلاق مثل هذه الحيوانات في شوارع المدينة أو أن ينتهي بها الأمر كوجبات غريبة في المطاعم، من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.