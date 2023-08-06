بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

تصدرت المذيعة أسما إبراهيم تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إعلانها الانفصال عن المطرب موسى عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستجرام.





وتتميز أسما إبراهيم بـ إطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا .

واثارت اسما ابراهيم الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها المتكرر بإطلالات جريئة فى الساحل .





وكتبت أسما إبراهيم قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال بيني وبين موسى وهو إنسان محترم وربنا يكرمالجميع".

وكانت أسما إبراهيم احتفلت بخطبتها على موسى في سبتمبر 2022 في حفل عائلي بسيط.

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