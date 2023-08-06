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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ينهي حياته بسبب خلافات أسرية بالغربية والنيابة تصرح بدفن الجثمان

جثة شخص
جثة شخص

شهدت قرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، إقدام شاب علي التخلص من حياته، وذلك بعدما قام بقطع في الاوردة باليد، علي الفور تم نقل الجثة الي المستشفي العام.

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وتعودأحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من أهالي قرية شرشابة يفيد بالعثور علي جثة شاب يدعي" عبد الحميد ع" في العقد الثالث من عمره، مصاب بجرح قطعي باليد.

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كما انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل الواقعة وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مستشفي زفتي العام، وتواصلت التحريات الأولية إلي أن الشاب أقدم علي التخلص من حياته بسبب خلافات مع زوجته أدت الي الطلاق بسبب تعاطي المواد المخدرة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

أراضي الزراعية الإجراءات القانونية الأراضى الزراعية أحداث الواقعة أداه حاده الأجهزة الأمني العثور على جثة شاب العثور على جثة

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