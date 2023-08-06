بعد التهديدات بإسقاط حكومة إسرائيل .. قرار عاجل من نتنياهو بشأن التعديلات القضائية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الإصلاح القضائي في إسرائيل سيتم تنفيذه بطريقة متوازنة لتجنب التطرف.

وفي مقابلة مع وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال نتنياهو، إن “الحكومة لن تنفذ الإصلاح كما هو مخطط لها في الأصل، لكنها ستعمل على تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة”.

وأضاف نتنياهو: "بشكل أساسي، هذا ما تبقى.. لأن أشياء أخرى، على ما أعتقد، لا ينبغي أن نشرع ... يجب أن يكون هناك توازن. هذا ما نحاول استعادته".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يود تجنب التطرف في إطار الإصلاح.

وأمس، قال منظمو التظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه ينفذون حملة فساد في النظام القضائي هدفها تهديد قضاة المحكمة العليا بشكل مباشر.

وأضاف المنظمون بحسب موقع "والا": إنه إذا حاول نتنياهو عدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا، فإن الاصطدام بالواقع سيؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية فورا".

وتجددت المظاهرات في إسرائيل ضد خطة الإصلاح في النظام القضائي للأسبوع الحادي والثلاثين. وستقام المظاهرة الرئيسية عند مفرق كابلان في تل أبيب، حيث سينطلق المتظاهرون من ميدان ديزنجوف في المدينة.