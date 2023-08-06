الخارجية الفلسطينية: تصريحات بن جفير اعتراف بتبني إسرائيل لعناصر الإرهاب ودعمهم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، دعوات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير التي طالب فيها بتكريم قتلة الشهيد قصى معطان ومنحهم "وسام تقدير" ومدهم بالحصانة.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية، في بيان صحفي، تصريحات بن جفير دعوة أخرى إلى تشجيع المستوطنين الإرهابيين على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين، ودعوة إلى تبرير إطلاق سراح القتلة بحجة "الدفاع عن النفس" كما يدعي.

وحذرت من إقدام الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح القتلة والمجرمين بالحجة نفسها التي يقدمها بن جفير بشكل مسبق وكما هي عادتها ومحاكمها وقضائها المزيف، ومن ارتفاع معدل تسليح المستوطنين وانتشارهم على الطرق بالضفة المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم على البلدات الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات بن جفير اعتراف جديد بتبني وزراء في الحكومة الإسرائيلية لعناصر الإرهاب الاستيطانية ودعمهم وسرعة تبرئة المجرمين والقتلة وحمايتهم، وتؤكد حجم التمييز العنصري الذي ترتكبه سلطات الاحتلال في الضفة في قانونين، أحدها يطبق ضد المواطن الفلسطيني ويعتقل دون سبب يذكر، في حين يوفر القانون الآخر الحماية للمستوطنين الإرهابيين وأفكارهم التحريضية على القتل، وتبحث كما فعل بن جفير عن مخارج لتبرئتهم في حال ارتكبوا جرائمهم.