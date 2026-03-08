أحمد موسى: من المتوقع وصول سعر برميل البترول لـ100دولار.. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي: اعتنق الإسلام| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تحمل رسائل طمأنة للمواطن

علق الإعلامي أحمد موسى، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الاكاديمية العسكرية المصرية .



بسبب حرب إيران.. أحمد موسى: من المتوقع وصول سعر برميل البترول لـ100دولار

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن سعر برميل خام برنت اليوم وصل لـ 93 دولار وهذا بسبب الحرب الامريكية الإسرائيلية الإيرانية .



أحمد موسى عن المتلاعبين بالأسعار: ناس عايزة تمص دم الشعب وإحنا في حرب

علق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية.



اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي

كشف المؤلف والإعلامي محمد الغيطي مفاجأة بشأن زوج ابنته الفنانة مي الغيطي، وقال إن الجميع كان يسأل عن ديانة زوج نجلته، وقال إنه مسلم، وأنه أسلم قبل الزواج من ابنته بفترة طويلة، وأن زوج ابنته يعلم الدين الإسلامي أكثر من أشخاص كثيرين.



أحمد موسى : أتمنى من الأشقاء في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد بالمنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أنه كان يتمنى ان يكون هناك تحضير لاجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الهجوم الإيراني على دول المنطقة .



كريم فهمي: عادل إمام أهم نجم في تاريخ الوطن العربي.. وعمره ما قال أنا رقم واحد

كشف الفنان كريم فهمي، عن تأثره الكبير بالفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه كان يشاهد صورته يوميًا في شارع الهرم عندما كان صغيرًا، وأن أول تجربة تمثيل له كانت في سن 14 عامًا حين قدم شخصية عادل إمام في عرض مدرسي لمسرحية "مدرسة المشاغبين".



بركة رمضان.. يواصل الهيمنة على السوشيال ميديا والحلقة 15 ترسم البسمة في شبين الكوم

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي لليوم الخامس عشر على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع الحالات الإنسانية التي يقدمها البرنامج خلال شهر رمضان.



أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني

أكدت الفنانة رحمة أحمد أنها تجمع بين دور الممثلة والأم بكل فخر وسعادة، مشيرة إلى عشقها للحياة بكل تفاصيلها، قائلة: "أنا ممثلة وأم وفخورة وبحب أعيش الحياة بلذاذتها وضحكها وحبها".



رحمة محسن: عملت عمليتين تجميل واحدة في وشي والتانية في جسمي

وقعت المطربة رحمة محسن ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.



إنزال إسرائيلي وغارات دامية في البقاع اللبناني.. أكثر من 40 قتيلًا واشتباكات مع الأهالي

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الجيش اللبناني أصدر بيانًا كشف فيه تفاصيل عملية إنزال نفذتها قوات إسرائيلية باستخدام أربع مروحيات، حيث دخلت عبر الحدود الشرقية اللبنانية مع سوريا، وتحديدًا من منطقة بعلبك قبل أن تتوغل برًا باتجاه بلدة النبي شيت.