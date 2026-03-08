قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الحاويات وتضغط على الصادرات المصرية للخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: من المتوقع وصول سعر برميل البترول لـ100دولار.. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي: اعتنق الإسلام| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تحمل رسائل طمأنة للمواطن
علق الإعلامي أحمد موسى، على  رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الاكاديمية العسكرية المصرية .


بسبب حرب إيران.. أحمد موسى: من المتوقع وصول سعر برميل البترول لـ100دولار
أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن سعر برميل خام برنت اليوم وصل لـ 93 دولار وهذا بسبب الحرب الامريكية الإسرائيلية الإيرانية .


أحمد موسى عن المتلاعبين بالأسعار: ناس عايزة تمص دم الشعب وإحنا في حرب
علق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية.


اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
كشف المؤلف والإعلامي محمد الغيطي مفاجأة بشأن زوج ابنته الفنانة مي الغيطي، وقال إن الجميع كان يسأل عن ديانة زوج نجلته، وقال إنه مسلم، وأنه أسلم قبل الزواج من ابنته بفترة طويلة، وأن زوج ابنته يعلم الدين الإسلامي أكثر من أشخاص كثيرين.


أحمد موسى : أتمنى من الأشقاء في الجامعة العربية يكون عندهم مشروع قرار أقوى بشأن التصعيد بالمنطقة
أكد الإعلامي أحمد موسى ، أنه كان يتمنى ان يكون هناك تحضير لاجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الهجوم الإيراني على دول المنطقة .


كريم فهمي: عادل إمام أهم نجم في تاريخ الوطن العربي.. وعمره ما قال أنا رقم واحد
كشف الفنان كريم فهمي، عن تأثره الكبير بالفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه كان يشاهد صورته يوميًا في شارع الهرم عندما كان صغيرًا، وأن أول تجربة تمثيل له كانت في سن 14 عامًا حين قدم شخصية عادل إمام في عرض مدرسي لمسرحية "مدرسة المشاغبين".


بركة رمضان.. يواصل الهيمنة على السوشيال ميديا والحلقة 15 ترسم البسمة في شبين الكوم
واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي لليوم الخامس عشر على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع الحالات الإنسانية التي يقدمها البرنامج خلال شهر رمضان.


أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
أكدت الفنانة رحمة أحمد أنها تجمع بين دور الممثلة والأم بكل فخر وسعادة، مشيرة إلى عشقها للحياة بكل تفاصيلها، قائلة: "أنا ممثلة وأم وفخورة وبحب أعيش الحياة بلذاذتها وضحكها وحبها".


رحمة محسن: عملت عمليتين تجميل واحدة في وشي والتانية في جسمي
وقعت المطربة رحمة محسن ، ضحية حلقة اليوم من برنامج  الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.


إنزال إسرائيلي وغارات دامية في البقاع اللبناني.. أكثر من 40 قتيلًا واشتباكات مع الأهالي
قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الجيش اللبناني أصدر بيانًا كشف فيه تفاصيل عملية إنزال نفذتها قوات إسرائيلية باستخدام أربع مروحيات، حيث دخلت عبر الحدود الشرقية اللبنانية مع سوريا، وتحديدًا من منطقة بعلبك قبل أن تتوغل برًا باتجاه بلدة النبي شيت.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو ترامب ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ترشيحاتنا

مزراوي

مزراوي: الصيام لن يعيق تركيزي.. وهدفي التألق مع مانشستر يونايتد

مرموش

ماذا فعل جوارديولا مع مرموش بعد تألقه وتسجيله ثنائية أمام نيوكاسل.. صورة

برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيك بلباو

بالصور

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد