اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي

كشف المؤلف والإعلامي محمد الغيطي مفاجأة بشأن زوج ابنته الفنانة مي الغيطي، وقال إن الجميع كان يسأل عن ديانة زوج نجلته، وقال إنه مسلم، وأنه أسلم قبل الزواج من ابنته بفترة طويلة، وأن زوج ابنته يعلم الدين الإسلامي أكثر من أشخاص كثيرين.

وردّ على شائعة تناول الخمور خلال حفل الزفاف، قال الغيطي إن هذا الكلام عارٍ من الصحة، لأن الحفل كان به شخصيات عامة ووزراء حاليون، وأن الحقيقة أنه طلب مياهًا للشرب فتم إحضار عصير تفاح له.

وأضاف محمد الغيطي، خلال حواره ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشائعات تنتشر بكثرة عبر منصات السوشيال ميديا، وأنه عندما تنتشر شائعة لا يعرف الشخص كيف يرد عليها.

ولفت إلى أن على كل شخص ألا يتتبع الآخرين، لأن من يفعل ذلك يرتكب ثلاثة ذنوب، بينما قد يكون الأمر في الأصل ذنبًا واحدًا.