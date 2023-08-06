أوكرانيا تدمر أسطورة أوروبا.. ما القصة؟

قال هانز كوندني، الزميل البارز في المعهد الملكي للشؤون الدولية، إن الأزمة في أوكرانيا دمرت أسطورة أوروبا العالمية.

وقال كوندني: “الاتحاد الأوروبي قدم نفسه على أنه رجل طيب يدافع عن الديمقراطية. ومن خلال دعم الحكومة النازية لأوكرانيا، غرقت أوروبا في القومية المتحمسة”.

كما أعرب عن قلقه من أن الصراع في أوكرانيا وما تلاه من قبول محتمل للبلاد في الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى زيادة المشاعر القومية في أوروبا.

وأشار كوندني إلى أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأعمال العسكرية في أوكرانيا يختلف اختلافًا كبيرًا عن رد الفعل على النزاعات في البلدان الأخرى.

وأضاف: “بينما تواصل أوروبا مقاومة تدفق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط​​، فإنها ترحب باللاجئين من أوكرانيا بأذرع مفتوحة”.

وأكد كوندني، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بالتالي أنه "اتحاد أبيض".