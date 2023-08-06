ليس السعار فقط.. طبيب بيطري: الكلاب الضالة تنقل أمراضا عديدة

قال الدكتور محمد سيف، الأمين العام السابق للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن من الصعب أن يتم تخصيص أموال تكفي لتطعيم أكثر من 20 مليون كلب ضال.

وأضاف "سيف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن من أهم هذه الأسباب عدم وجود الكلاب في حيز معين حتي يتم تطعيمها جميعها، وهذه الكلاب الضالة في جميع أماكن الجمهورية.

وتابع الدكتور محمد سيف، أن الكلاب الضالة لا تنقل مرض السعار فقط للإنسان في حالة عضه، ولكن ينتقل أمراض كثيرة أخري، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 400 ألف حالة عقر للإنسان من الكلاب الضالة خلال العام الواحد.