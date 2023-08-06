احذر.. فطر قاتل يعيش في آذان الكلاب يصيب البشر بأمراض خطيرة

أظهرت دراسة جديدة أن فطرًا قاتلًا مقاومًا للعقاقير يعيش في آذان الكلاب يمكن أن يقفز إلى البشر ويبدأ في إصابة السكان.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم العثور على "العامل الممرض ذو الأولوية الحرجة" يعيش في أذن أفضل صديق للإنسان ويمكن أن يقفز قريبًا إلى الناس ، مما قد يتسبب في تفشي الأمراض والتهابات خطيرة.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية ان المبيضات أوريس ، عدوى الخميرة التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2009 في اليابان ، مسببة للأمراض الفطرية "ذات الأولوية الحاسمة".

احذر فطر قاتل يعيش في آذان الكلاب يصيب بالشر بأمراض خطيرة

وجد الباحثون الذين يبحثون في المبيضات أوريس أن الحيوانات الأليفة يمكنها في الواقع نقل الفطريات إلى حشرات خارقة وبالتالي من المحتمل أن تصيب البشر بمسببات أمراض الأذن.

فيما تم أخذ عينات مسحة من 87 كلبًا تم إيواؤها في ملجأ دلهي بالهند ، مع وجود 52 شريدًا بالفعل تحت العناية المركزة ، و 35 عولجوا من التهابات الجهاز الهضمي والبول الطفيفة.

وأوضحت الصحيفة ان جميع الظروف التي تم العثور عليها وملاحظتها لم تكن مرتبطة بالفطر ، لكن تحليل المسحات أظهر أن قنوات الأذن كانت مليئة بالفطريات المبيضة.

قال مؤلف الدراسة الدكتور Jianping Xu ، الأستاذ في قسم علم الأحياء في جامعة McMastery في أونتاريو ، كندا ، إن الإرسال يمكن أن يكون بمثابة "مركبات".