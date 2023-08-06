فشل غير مسبوق.. حلف الناتو يدق ناقوس الخطر بسبب كارثة في أوكرانيا

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن الهجوم الفاشل للجيش الأوكراني أظهر ضعف حلف الناتو أمام منافس مساوٍ له في الطيران والأسلحة عالية التقنية.

وأوضحت المجلة الأمريكية، نقلا عن المحلل العسكري، ديفيس إليسون، أنه "لم يشارك جيش واحد من قوات الناتو في الأعمال العدائية مثل تلك التي عانى منها الأوكرانيون على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية. ولم يتم اختبار استراتيجية الحلف بجدية في صراع مع خصم قوي".

وأضاف الخبير العسكري، بول فان هوفتن أنه خلال العملية في الخليج الفارسي في 1990-1991 والحرب في العراق، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق تفوقها بسرعة في السماء، وهو ما كان المفتاح لهزيمة جيش دولة شرق أوسطية.

وتابع: “لطالما اعتمد حلف شمال الأطلسي على مثل هذه الاستراتيجية”.

وأكدت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أنه في السنوات الأخيرة، تم اختباره فقط في تلك المناطق الساخنة حيث كان التفوق الجوي للتحالف شبه كامل.