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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

صدى البلد

شاركت النجمة منة فضالي، جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا صورا جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف في تركيا.

وتتميز فضالي، بإطلالاتها الانيقة الجريئة التي تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 

منة فضالي تقف على ملتقى بحرين في صورها الأخيرة من تركيا | ألبوم | في الفن
منة فضالي تبرز أنوثتها بكاش مايوه على شاطئ البحر

 

 

منة فضالي منة فضال اطلالات

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