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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أبدت موافقتها.. فاينانشيال تايمز تكشف دور الصين في محادثات جدة بشأن أوكرانيا

الصين وأوكرانيا
الصين وأوكرانيا

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، أن المشاركين في المشاورات بشأن أوكرانيا التي عُقدت في مدينة جدة السعودية اتفقوا على أن تسوية النزاع السلمية تعتمد على وحدة أراضي أوكرانيا.

 

وبحسب الدبلوماسي، أعرب المشاركون في محادثات جدة عن دعمهم المشترك لفكرة أن احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها يجب أن يكون أساس أي تسوية سلمية.

 

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الصين، التي شاركت في مثل هذه المشاورات لأول مرة، أبدت موقفًا بناءًا من قضية الاستيطان الأوكراني، مؤكدة على أنه لا توجد تعليقات رسمية من الصين بشأن اجتماع جدة.

 

وقال دبلوماسي أوروبي آخر لفاينانشيال تايمز، إن الصين أعربت عن استعدادها للمشاركة في الاجتماع القادم من هذا القبيل.

 

واستضافت مدينة جدة مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومي 5 و 6 أغسطس الجاري، ويشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ستراقب اجتماع السلام بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، لكن أهدافه لم تُفهم بعد.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن الاجتماع في المملكة العربية السعودية لن يكون عديم الفائدة، إذا ساعد الغرب على إدراك أن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسلام هي طريق مسدود.

وتعليقًا على المشاورات في جدة، اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، بأن وجهة نظر جنوب إفريقيا والبرازيل والصين بشأن التطورات في أوكرانيا تختلف عن نظرة أوروبا.

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