عمرو جمال: فخور أنني تربية واحدة ست

قال الفنان عمرو جمال، إن والدته أثرت بحياته بنسبة 100%، معقبا: "بفتخر أنني تربية واحدة ست"، و خاصة لأن والده توفي و هو بعمر الـ 5 سنوات.

وأضاف عمرو جمال، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن والدته لها دور كبير بحياته و هي من تولت تربيته منذ وفاة والده، مضيفا أنه أصغر إخوته و لديه أختين أكبر منه سنا.

وأوضح، أنه شعر بتوازن خلال تربيته، معقبا: "بشوف الستات حاجه مهمة جدا في الحياة"، مضيفا أن هناك العديد من الأشخاص بعائلته قاموا بدور الأب مما دفعه لاتخاذ صفة من كل شخص كمثل أعلى له.

قمت بـ 7 أدوار بمسرحية

وكشف، أن أول تجربة تمثيل له كانت بالصف الرابع الابتدائي، و كان يقوم بتقديم فوازير على القناة السادسة، و من وقتها شعر بميوله للتمثيل، و قام بعدها بالمشاركة بمسرحية بالمدرسة بالصف الأول الثانوي و قام بـ 7 أدوار بها.



