مش بدور على شريكة حياة زي أمي.. عمرو جمال يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

صرح الفنان عمرو جمال، عن مواصفات فتاة أحلامه، قائلا: "معنديش مواصفات معينة لفتاة أحلامي"، موضحا أنه يحب الفتاة الذكية و الحنونة و التي تتمتع بشخصية منفردة و ناجحة و طموحة، ذاكرا أن والدته شخص مؤثر كثيرا بحياته".

وأضاف عمرو جمال، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، " مش بدور على شريكة حياة زي أمي"، موضحا أنه يرى ذلك بأنه نوع من الوعي، و أن من ينظر للموضوع بنظرة غير ذلك يكون متوقع أشياء من شريكة حياته يحملها فوق قدرتها.

وأوضح عمرو جمال، أن شريكة الحياة غير مطالب منه أن يقوم بدور الأم، على العكس تماما فهو يرى أن شريكة حياته يجب أن يكون لديها شخصيتها الخاصة و المنفردة.

الحب فن

ولفت، إلى أن "الحب فن" و من وجهة نظره يرى أن الفن إنسانية، و أن الفنان يرى الأشياء بطريقة مختلفة و يتعامل و يشعر بطريقة غير، متابعا "الحب زي الوردة على بعضها فيها الحلو و الوحش".