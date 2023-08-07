عمرو جمال: أمير عيد صادق ومن الناس المجتهدة جدا

حل الفنان عمرو جمال، بعد تألقه في مسلسل ريفو، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، للتحدث عن تجربته بالمسلسل و علاقته بفريق العمل.

وأكد عمرو جمال، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه يحب شخصية "أدهم السلكاوي" بمسلسل ريفو، موضحا أنه كان بالبداية يساعد فريق العمل بالتدريب و جاء ترشيحه للدور من كلا من المخرج يحيى إسماعيل و أمير عيد.

وعلق، "أمير من الناس المجتهدة جدا"، مضيفا أنه صادق و يقوم بفعل الشئ من قلبه، و تمتع بالعمل معه لأول مرة و كان هناك العديد من الكواليس و المشاهد التي جمعتهم سويا.

العيلة اتقلبت بعدها

وأضاف، على صورة مشهد الخطوبة الذي جمعه مع الفنانة سارة عبد الرحمن، "العيلة اتقلبت بعد الصورة ديه".

