برنامج "ندوات التثقيف الفقهي والإفتاء" بمساجد المدن بسيناء 

تعقد مديرية أوقاف بمحافظة شمال سيناء يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة المغرب برنامج "ندوات التثقيف الفقهي والإفتاء" بمساجد مدن المحافظة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مسجد النصر:

وقال الدكتور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الندوات تنفيذ يوم السبت من كل أسبوع ، على أن تبدأ تلك الندوات اعتبارا من ؤوم السبت القادم 12/ 8/ 2023م بمسجد النصر بالعريش .، وذلك تحت عنوان "أحكام وآداب العشرة بين الزوجين" فى حضور كوكبة من السادة العلماء أئمة المساجد المتميزين.

والمحاضرون على النحو التالي:

الشيخ محمد سليمان عزام راشد أمام وخطيب، فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو القاسم على امام وخطيب ، فضيلة الشيخ حمادة بشير محمد أحمد امام وخطيب