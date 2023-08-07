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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لمرشحي العمل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء.. تفاصيل

برنامج تدريبي للمرشحين
برنامج تدريبي للمرشحين بالعمل في مساجد سيناء

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء برنامجا تدريبيا بقاعة مناسبات مسجد النصر بالعريش للمرشحين  بالعمل في مساجد المحافظة “ مسابقة العمال”،  والتى أعلنت عنها  وزارة الأوقاف للعمل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء ، بناء على تكليفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

 

أدوات الإطفاء:

 

وقال فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة ،إن فعاليات  البرنامج التدريبي انطلقت بمدينة العريش  و يستمر لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عملهم، وبعض الأساسيات، وذلك للتدريب  على استخدام أدوات الإطفاء ، وكافة الأمور التي تتطلبها طبيعة العمل.

وذلك بحضور  قيادات الدعوة بالمديرية:  فضيلة الشيخ عبد الباقى جودة مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة، وفضيلة الشيخ  إسلام محرم مدير إدارة إدارات الأوقاف.


 وحاضر فى الدورة التدريبية كل من :
 عزة رمضان ، مدير الإدارة المالية والإدارية والهندسية بالمديرية، و عيد أبو حج، مدير إدارة الموارد البشرية،  ومحمد جلال مدير إدارة التحقيقات.، و محمد محفوظ ، مسئول الحماية المدنية وإدارة الأزمات بالمديرية. 

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