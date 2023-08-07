برنامج تدريبي لمرشحي العمل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء.. تفاصيل

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء برنامجا تدريبيا بقاعة مناسبات مسجد النصر بالعريش للمرشحين بالعمل في مساجد المحافظة “ مسابقة العمال”، والتى أعلنت عنها وزارة الأوقاف للعمل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء ، بناء على تكليفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

أدوات الإطفاء:

وقال فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة ،إن فعاليات البرنامج التدريبي انطلقت بمدينة العريش و يستمر لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عملهم، وبعض الأساسيات، وذلك للتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ، وكافة الأمور التي تتطلبها طبيعة العمل.

وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية: فضيلة الشيخ عبد الباقى جودة مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة، وفضيلة الشيخ إسلام محرم مدير إدارة إدارات الأوقاف.



وحاضر فى الدورة التدريبية كل من :

عزة رمضان ، مدير الإدارة المالية والإدارية والهندسية بالمديرية، و عيد أبو حج، مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد جلال مدير إدارة التحقيقات.، و محمد محفوظ ، مسئول الحماية المدنية وإدارة الأزمات بالمديرية.