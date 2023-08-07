عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاوز بابا.. التصريح بدفن جثمان صاحب الأربع سنوات| قفز من شرفة المنزل بسوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل في بداية العقد الأول من العُمر، كان قد قفز من شرفة منزل أسرته بالطابق الرابع دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ إثر رغبته في الخروج بصحبة والده إلا أن الأخير رفض وذهب من دونه؛ ما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة مُتأثرًا بإصابته المنوه عنها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها، وصول الطفل "آدم م. ع. أ- 4 سنوات- ويقيم دائرة المركز"، مُصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة مُتأثرًا بإصابته المنوه عنها.

تفاصيل مؤلمة بجريمة سوهاج: ثلاثيني يقتل ابنة شقيقه والسبب صادم

مصرع عشريني وإصابة طالب في تصادم دراجة بخارية وربع نقل في سوهاج

وأفادا كلاً من:" والده المدعو محمود ع. أ. ع- 35 سنة- عامل، ووالدته المدعوة أية ع. ح. ع- 23 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، أن نجلهما المذكور قفز من شرفة شقتهما بالطابق الرابع؛ لرغبته في الخروج مع والده ورفض الأخير ذلك؛ ما أدى إلى وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إخميم طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

ملك موسي تكشف من يدير نادي الزمالك حاليا

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

موضوعات متعلقة

مصرع عامل تحت عجلات قطار في سوهاج

ترشيحاتنا

دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

ملخص ختام ربع النهائي بالبطولة العربية | النصر يكتسح الرجاء والشباب يتخطى الوحدة

مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية بعمان .. اليوم

القومية للأنفاق: توفير طرق دفع تذاكر مختلفة في خطوط المترو الثلاثة وLRT

إيطاليا تدعو قادة إكواس تمديد مهلتهم للنيجر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

تصرُف غير أخلاقي وإيقاف عامين| ماذا فعل عامل غرفة ملابس المصري بعد مباراة الأهلي ؟

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ