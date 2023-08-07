عاوز بابا.. التصريح بدفن جثمان صاحب الأربع سنوات| قفز من شرفة المنزل بسوهاج

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل في بداية العقد الأول من العُمر، كان قد قفز من شرفة منزل أسرته بالطابق الرابع دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ إثر رغبته في الخروج بصحبة والده إلا أن الأخير رفض وذهب من دونه؛ ما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة مُتأثرًا بإصابته المنوه عنها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها، وصول الطفل "آدم م. ع. أ- 4 سنوات- ويقيم دائرة المركز"، مُصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة مُتأثرًا بإصابته المنوه عنها.

وأفادا كلاً من:" والده المدعو محمود ع. أ. ع- 35 سنة- عامل، ووالدته المدعوة أية ع. ح. ع- 23 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، أن نجلهما المذكور قفز من شرفة شقتهما بالطابق الرابع؛ لرغبته في الخروج مع والده ورفض الأخير ذلك؛ ما أدى إلى وفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.