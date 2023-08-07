شريف حتة: مبادرة 100 يوم صحة إنجاز كبير يضاف للوزارة

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، إن مبادرة 100 يوم صحة إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات وزارة الصحة، حيث تعمل الوزارة على تقديم مبادرات تستهدف دعم صحة المواطن.

وأضاف الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مباردة 100 يوم صحة تقوم بتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الصحية واستكمال خطة العلاج.

وتابع الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، أن الاهتمام بالإنسان منذ ولادته يساهم في جعله سويا نفسيا وصحيا.