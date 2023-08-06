الصحة: خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة 100 يوم صحة تستهدف كل مواطن مصري وجميع المقيمين على أرض الوطن وتقدم خدماتها للجميع مجانا في جميع المحافظات.

وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن كل أدوية أمراض الصيف يتم تصنيعها وإنتاجها محليا وبالتالي هي متوفرة ولا يوجد مشكلة في توفرها.

وطالب كل من يواجه نقصا في إيجاد نوع دواء معين بالاتصال بالخط الساخن التابع لهيئة الدواء ١٥٣٠١، موضحا أن هناك بعض الأطباء تعودوا على أنواع معينة يتم كتابتها لمرضاهم رغم وجود بدائل لها.

