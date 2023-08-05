100 يوم صحة.. متحدث الوزارة: تقديم 15 مليون خدمة خلال 40 يوما.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مبادرة 100 يوم صحة، تعني تكثيف الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين في كل المحافظات.



وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 105 ملايين مصر مستهدفين من هذه المبادرة إضافة إلى الضيوف المقيمين على الأراضي المصرية.



وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الرئيس السيسي وجه وزير الصحة بتكثيف العمل في هذه المبادرة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد أنه تم تقديم 15 مليونا و546 ألف خدمة خلال 40 يوما من إطلاق حملة 100 يوم صحة، لافتا إلى أن الحملة تهدف للقضاء على الانتظار غير المبرر قبل إجراء العمليات الجراحية.

صفر انتظار في حالات القلب أو الدعامات القلبية الدوائية



واستطرد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك صفر انتظار في حالات القلب أو الدعامات القلبية الدوائية بمحافظة شمال سيناء، وحاليا العمل جاري العمل في قنا قبل الانتقال لباقي المحافظات تباعًا.

