عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سجلنا صفر حالات انتظار.. متحدث الصحة يكشف انجازات مبادرة 10يوم صحة| فيديو

مبادرة ١٠٠ يوم صحة
مبادرة ١٠٠ يوم صحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة  الصحة  والسكان ، إن مبادرة ١٠٠ يوم صحة عبارة عن ١٠٠ يوم من تكثيف الخدمات الصحية في كل المحافظات ، متابعا :" الفئة المستهدفة بالمبادرة ١٠٥ مليون مواطن وحوالي ٩ مليون مواطن غير مصري مقيم على ارض الوطن ".

وأكد " عبد الغفار " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أنه لاتوجد محافظة مستثناه من المبادرة ، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الايام الماضية بتكثيف العمل بشكل اكبر في القرى الأكثر احتياجا  بالنجوع ، مضيفا :"خلال ٤٠ يوم من المبادرة بلغ اجمالي الخدمات المقدمة ١٥ مليون و٥٤٦ الف و ٢٧٢ ".

وتابع " عبد الغفار " ، أنه بالاضافة إلى الحملة فان هناك مرور على المحافظات قبل انطلاق الحملة للقضاء على قوائم الانتظار الغير مبررة ، مشيرا إلى أن هناك صفر انتطار لحالات القلب المفتوح في شمال سيناء.

وأردف : الخدمات المقدمة بالمبادرة مجانية من خلال القوافل والاماكن المتنقلة والثابتة في المولات ومحطات المترو ، ويتم الكشف عن الامراض السارية وخدمات الصحة الانجابية وخدمات التطعيم للاطفال والتوعية الصحية .

 

١٠٠ يوم صحة الأمراض السارية الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي في تنمية الثروة الحيوانية| المشروع القومي للبتلو.. وتحسين وراثي للماشية

حققها له جمال عبد الناصر.. تعرف على الأمنية الأخيرة لفريد الأطرش

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية المنبثقة عن قمة جوار السودان

تنسيق الجامعات 2023.. احذر من هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

أسسها شقيقان لبنانيان.. 147 عاما على أول إصدار لجريدة الأهرام| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... خرافات شائعة عنها

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ