سجلنا صفر حالات انتظار.. متحدث الصحة يكشف انجازات مبادرة 10يوم صحة| فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن مبادرة ١٠٠ يوم صحة عبارة عن ١٠٠ يوم من تكثيف الخدمات الصحية في كل المحافظات ، متابعا :" الفئة المستهدفة بالمبادرة ١٠٥ مليون مواطن وحوالي ٩ مليون مواطن غير مصري مقيم على ارض الوطن ".

وأكد " عبد الغفار " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي ، أنه لاتوجد محافظة مستثناه من المبادرة ، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الايام الماضية بتكثيف العمل بشكل اكبر في القرى الأكثر احتياجا بالنجوع ، مضيفا :"خلال ٤٠ يوم من المبادرة بلغ اجمالي الخدمات المقدمة ١٥ مليون و٥٤٦ الف و ٢٧٢ ".

وتابع " عبد الغفار " ، أنه بالاضافة إلى الحملة فان هناك مرور على المحافظات قبل انطلاق الحملة للقضاء على قوائم الانتظار الغير مبررة ، مشيرا إلى أن هناك صفر انتطار لحالات القلب المفتوح في شمال سيناء.

وأردف : الخدمات المقدمة بالمبادرة مجانية من خلال القوافل والاماكن المتنقلة والثابتة في المولات ومحطات المترو ، ويتم الكشف عن الامراض السارية وخدمات الصحة الانجابية وخدمات التطعيم للاطفال والتوعية الصحية .