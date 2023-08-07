محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتوقيع بروتوكول تعاون ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في عدد من المناطق غير المخططة الأكثر احتياجا لخدمات البنية الأساسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.



وأكد محافظ الجيزة علي استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030.



وأشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث تم تنفيذ ٧ عقود أطر عمل بإجمالي ١٤٤ مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولي من برنامج الإرتقاء الحضري بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين لتطوير منطقتي أرض اللواء وميت عقبة بإجمالي ٢٢ مليون جنية.



ولفت إلي أن البروتوكول يتضمن أيضاً تنفيذ مشروعات جديدة وهي تطوير منطقة ميت عقبة ٣ وأرض اللواء بتكلفه ٣٨ مليون جنية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالى تلك المناطق.



وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.



ومن جانبه أشاد باسل رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة لتنفيذ برنامج الارتقاء الحضري لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءتها بمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواء مما يساعد المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى مساعدة مختلف الأنشطة التجارية والقائمة بالمنطقتين على النمو مما يسهم في توفير فرص عمل ويعمل على تحسين المستويات الاقتصادية للمواطنين.



وأضاف رحمي أنه وفقا لهذه العقود الجديدة سيقوم الجهاز بالتعاون مع المحافظة بتنفيذ عدد من المشروعات لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بالمناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف التفتيش، بما يساهم في تحسين البيئة، مؤكدا أن هذه المشروعات ستتيح نحو 26 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة من الأهالي كما يستفيد منها حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.



وأوضح رحمي أنه وفقا لبرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات تم بالتعاون مع محافظة الجيزة تنفيذ عدد متنوع من المشروعات للعمل على تلبية احتياجات المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي شملت ترميم وصيانة بعض المدارس والوحدات الصحية ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة.



حضر فعاليات توقيع العقود هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وممثلي الوكالة الفرنسية و الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية و الدكتور حاتم مكرم رئيس منطقة القاهرة الكبرى والقليوبية واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

IMG-20230807-WA0029

IMG-20230807-WA0030

IMG-20230807-WA0033

IMG-20230807-WA0032

IMG-20230807-WA0031